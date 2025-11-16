Artés dice que no respaldará a Jara en una segunda vuelta si no modifica su programa de Gobierno

El candidato presidencial, Eduardo Artés, llegó hasta el colegio Santa María de la comuna de Maipú, en la región Metropolitana, para emitir su sufragio.

El abanderado condicionó un eventual apoyo a Jeannette Jara si es que la representante del oficialismo no cambia su programa.

"El apoyo en caso que no pasamos nosotros y pasa ella, va a ser muy simple: tiene que cambiar su programa”, explicó.

Luego agregó que “si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para más de lo mismo, para puro neoliberalismo día y noche, no, estamos cansados, no queremos más del neoliberalismo”.

“Llámese oficialismo o llámese la ultraderecha, ambos son neoliberales. El mal menor puede transformarse en mal mayor”, complementó.

Al respecto, apuntó que no le entregaría su apoyo “hasta que no esté dispuesta a cambiar algunas cosas”.

Respecto a los puntos que tendría que modificar, afirmó que “en el primer programa, cuando fue como candidata a las primarias del oficialismo, planteaba ella la recuperación, la renacionalización del cobre, por ejemplo. Lo retiró. Póngalo de nuevo... Libertad a los presos políticos, seguridad alimentaria y podemos conversar”.

Finalmente, el candidato presidencial descartó formar parte de un eventual gobierno de Jeannette Jara.

“No tiene una mirada de izquierda. Ahora, en cualquier caso, nosotros no nos integramos a un eventual Gobierno de Jara, eso sí que no”, sostuvo.

Tras la pregunta sobre si aceptaría asumir como ministro de la abanderada oficialista, Artés contestó enfáticamente: “Ni en la peor de las pesadillas”.

