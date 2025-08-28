Arriba nuevo avión con 18 deportados desde Estados Unidos, elevando la cifra total a 120 en un trimestre

En un reflejo de la creciente colaboración entre Chile y Estados Unidos en materia migratoria, un nuevo avión arribó al aeropuerto de Santiago con 18 chilenos deportados desde la nación norteamericana. Este vuelo, el cuarto que se registra en lo que va del año, eleva a 120 el número total de connacionales repatriados por esta vía.

El grupo, que llegó a bordo de una aeronave especializada en este tipo de operativos, fue recibido por personal chileno en la loza del aeropuerto. Del total de pasajeros, se detalló que 17 de ellos no presentaban antecedentes policiales en Chile, lo que indica que su deportación se debió principalmente a su situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Sin embargo, el vuelo también incluyó un caso que destacó: una persona con dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de tenencia de armas prohibidas y robo con intimidación. Este individuo fue inmediatamente puesto a disposición de la justicia, demostrando la eficacia de los protocolos de seguridad en la recepción de los deportados.

Una vez en el país, las identidades de los recién llegados fueron corroboradas por personal del Registro Civil, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó el control migratorio correspondiente. Este riguroso proceso se ha implementado en cada uno de los vuelos de deportación que han llegado al país en 2025, los cuales se han registrado en las siguientes fechas:

23 de mayo: Arribaron 44 deportados.

4 de junio: Llegaron otros 45.

20 de junio: Se sumaron 14 chilenos.

La continua llegada de estos vuelos subraya el compromiso de ambos países para abordar los desafíos de la migración y la seguridad de manera coordinada, y pone en el foco público el fenómeno de la migración irregular de chilenos hacia Estados Unidos.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)