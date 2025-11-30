Arranca la propaganda para la segunda vuelta presidencial y se extenderá hasta el 11 de diciembre

Este domingo 30 de noviembre comenzó formalmente el periodo de propaganda electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el próximo 14 de diciembre. De acuerdo con lo establecido por el Servicio Electoral (Servel), las actividades de campaña podrán realizarse hasta el jueves 11 de diciembre, tres días antes del proceso de votación.

El Servel recordó que la propaganda electoral comprende toda acción o manifestación pública destinada a promover a candidatos, candidatas o partidos políticos. Esta difusión debe ajustarse estrictamente a lo indicado en la Ley 18.700, que regula los procesos electorales y fija los plazos, espacios y formas permitidas para la campaña.

Entre las modalidades autorizadas se encuentra la instalación de propaganda en espacios públicos previamente definidos, manteniendo las mismas condiciones determinadas para la primera vuelta. Asimismo, se permite el despliegue de material en propiedades privadas, siempre que exista autorización escrita del propietario o tenedor del inmueble. Esta autorización debe ser registrada en el Sistema de Rendición Online mediante el Formulario N°104.

También estará habilitada la difusión de mensajes a través de prensa escrita, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales que cuenten con tarifas inscritas ante el Servel para las elecciones generales. Dichos valores se mantienen vigentes para esta segunda votación. Además, se permitirá la presencia de brigadistas o activistas en la vía pública portando banderas, lienzos u otros elementos no fijos, así como la entrega de material gráfico o informativo.

Con la apertura del periodo de propaganda, las campañas entran en su tramo final, marcado por la disputa por los votos decisivos que definirán al próximo Presidente o Presidenta de Chile el próximo 14 de diciembre.

PURANOTICIA