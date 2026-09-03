Armada desplegó fragatas, submarinos, helicópteros e infantería en revista naval en el Estrecho de Magallanes

La Armada demostró todas sus capacidades operativas durante una revista naval realizada en el Estrecho de Magallanes, donde se desplegaron fragatas, submarinos, helicópteros, infantería de marina y otras unidades.

En alta mar se efectuaron maniobras tácticas, fases de combate y ejercicios de fuego real diseñados para poner a prueba la capacidad de respuesta de las unidades en el extremo sur del país. En todo caso, la actividad estaba planificada desde antes de la polémica del estrecho.

A bordo de la fragata "Capitán Prat", las autoridades observaron la simulación de un suceso crítico que involucró un ejercicio antisubmarino, para luego dar paso a una operación de abordaje, destinada al control de embarcaciones.

El ejercicio consistió en la inserción de personal especializado desde un helicóptero hacia el remolcador "Lientur", y a una demostración de reaprovisionamiento en el mar, maniobra de alta precisión para transferir combustible y suministros entre naves.

Este despliegue estratégico no sólo reforzó el control soberano y operacional en zonas geográficas complejas, sino que demostró la versatilidad de las unidades para responder eficazmente a misiones de alta exigencia.

El comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, destacó la presentación de "una Marina preparada, entrenada y multidimensional con medios aéreos, submarinos, navales y marítimos de superficie y fuerzas de proyección sobre tierra que son los infantes de Marina".

"Estos ejercicios, que planificamos anualmente en distintas zonas del país están diseñados para alcanzar el nivel de entrenamiento necesario para asegurar nuestras capacidades multidominio como han podido apreciar las máximas autoridades del país", añadió.

PURANOTICIA