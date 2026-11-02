Vocero por acusación constitucional contra Rabat: "Desde 1990 ningún parlamentario ha votado contra su propio Gobierno"

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y a las críticas que han surgido desde el oficialismo al secretario de Estado.

"Estamos en conversaciones con todas las bancadas parlamentarias que apoyan al Gobierno. Por supuesto que se está dando un diálogo importante con ellas. Hay muchos que necesitan o requieren mayores explicaciones, mayores antecedentes", indicó.

Pese a ello, recalcó que "independiente de que hayan parlamentarios que todavía no están convencidos de la defensa que está haciendo el Gobierno del ministro Rabat, nosotros esperamos que con estos diálogos lleguemos a acuerdos importantes".

"En cuanto a la pregunta de que existiría una especie como de oposición por parte de nuestros parlamentarios y algunos que dicen que quizás no va a haber diálogo o quieren apoyar esta acusación constitucional, yo les quiero dar un solo dato. Desde 1990, si mi informe no me falla, no hay ningún parlamentario de Gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio Gobierno", subrayó.

La autoridad señaló que "aquí estamos hablando de temas de Estado. Por supuesto que vamos a conversar con todos, pero nosotros también esperamos que nuestros partidos y nuestros parlamentarios tengan ese tema en cuenta".

"Además hay un tema muy importante. Aquí no le estamos pidiendo lealtad a un Gobierno o a una decisión política. Lo que estamos pidiendo es lealtad a la Constitución que todos los parlamentarios juraron o prometieron cumplir y hacer respetar", añadió.

Arenas afirmó que están "convencidos que la futura acusación constitucional que se presente por la información que hemos tenido en la prensa, no cumple con ninguno de los requisitos para configurar las causales que establece la Constitución".

En cuanto a las diferencias en el oficialismo, el subsecretario sostuvo que “las bancadas de diputados no son regimientos, son parlamentarios electos, cada uno tiene su opinión y, por lo tanto, la discusión y el debate entre las distintas posturas parlamentarias siempre va a existir; es saludable, no nos complica”.

"Tampoco le tememos al diálogo ni a la discusión y estamos convencidos de que una vez que logremos conversar con todos y explicar nuestros argumentos, vamos a tener una postura unificada tanto del gobierno como de sus partidos políticos", precisó.

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