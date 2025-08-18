Aprueban solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía, imputado por homicidio del "Rey de Meiggs" que fue detenido en Colombia

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien fue liberado por error tras ser formalizado por el crimen de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.

El fiscal Miguel Ángel Orellana destacó que “esta audiencia resultó de manera exitosa para el Ministerio Público, lo que hicimos fue dar inicio al proceso de extradición activa respecto del imputado, atendido que el imputado ya se encontraba formalizado de manera previa y había sido decretada su medida cautelar de prisión preventiva”.

En esta línea, el persecutor indicó que "con los antecedentes que la Fiscalía le entregó al tribunal se dio inicio a este proceso de extradición".

Y explicó que “se van a remitir hoy día los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que resuelva lo más importante en este caso. Primero, va a iniciar este proceso de extradición y va a decretar —si es que lo tiene a bien, luego que el Ministerio Público le entregue los antecedentes respectivos— una orden de detención previa, porque el imputado se encuentra retenido en virtud de difusión roja”.

Mejías fue capturado la tarde del sábado en Barrancabermeja, Colombia, ciudad ubicada a unos 300 kilómetros de Cúcuta. La operación fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía colombiana, Interpol, el OS-9 de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

