Aprueban idea de legislar proyecto para regular jornada laboral de trabajadores de la industria audiovisual

Con el respaldo de 91 votos a favor, además de 43 rechazos y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados dio luz verde a la idea de legislar una reforma al Código del Trabajo. Esta iniciativa tiene como objetivo principal regular los tiempos de desempeño laboral para quienes se desenvuelven en el ámbito del cine y la producción audiovisual.

Los argumentos del proyecto hacen memoria sobre la situación que vivía el sector de las artes y los espectáculos hasta el año 2003. En aquella época, el escenario estaba marcado profundamente por el abuso de los contratos a honorarios y una alta informalidad en el empleo.

Posteriormente, se lograron avances significativos en el respeto integral de los derechos de estos empleados mediante una modificación a sus contratos, impulsada bajo el alero de la conocida “Ley de 40 horas”. Pese a este progreso, el personal vinculado a la industria audiovisual y cinematográfica no fue incluido en dicha normativa.

Con el fin de subsanar esta omisión legal, la nueva propuesta integra a este grupo de profesionales a la regulación vigente, siempre que participen en proyectos de mayor extensión y sus vínculos contractuales sobrepasen los seis días. Bajo estas condiciones, se establecerá una jornada ordinaria equivalente a 172 horas al mes, cuya distribución semanal tendrá un límite máximo de cinco días continuos.

De igual manera, el documento legal garantiza que los integrantes de este rubro tendrán derecho a disfrutar de un mínimo de dos domingos al mes como parte de su descanso semanal.

Las labores prestadas por estos equipos pasarán a ser catalogadas como faenas continuas, rigiéndose por lo dictaminado en el Código del Trabajo. Todas estas medidas buscan alinearse estrechamente con las actuales políticas orientadas a conciliar la vida familiar y el ámbito laboral.

La encargada de rendir el informe del texto ante la Sala fue la diputada Ximena Ossandón. Durante el desarrollo del debate parlamentario, intervinieron los legisladores Ana María Gazmuri, Luis Sánchez, Ignacio Achurra, Ximena Ossandón, Carolina Cucumides, Marisela Santibáñez, Javier Olivares, Nelson Venegas, Stephan Schubert, Cristian Contreras, Diego Vergara, Nathalie Castillo, Cristian Menchaca, José Antonio Kast Adriasola, Lorena Pizarro, Enrique Bassaletti y Raúl Leiva.

Gran parte de los congresistas concordó en la urgencia de proteger las garantías laborales del sector, argumentando la evidente precarización que sufren en su día a día. No obstante, surgieron ciertas posturas que solicitaron analizar con mayor detención la propuesta, advirtiendo sobre los posibles efectos adversos que podría generar en la inversión y en el desarrollo de producciones audiovisuales.

Dado que la iniciativa fue objeto de diversas indicaciones, el proyecto deberá retornar a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara para continuar con su respectivo trámite legislativo.

(Imagen: cursosypostgrados.com)

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