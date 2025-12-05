Aprueban en general el proyecto para penalizar lanzamiento de objetos al interior de cárceles

Los llamados "pelotazos" o lanzamiento de objetos al interior de las cárceles, se han transformado en una nueva fórmula para ingresar drogas, armas e incluso elementos tecnológicos a quienes se encuentran recluidos en los distintos penales del país.

Y como se trata de una nueva conducta delictual, se busca ampliar la penalización existente en el Código Penal para poder sancionar este tipo de acciones.

De ahí que la Sala del Senado aprobara en general, con 29 votos a favor y 3 abstenciones, el proyecto -en segundo trámite- que amplía la penalización establecida en el artículo 304 bis del Código Penal, para fortalecer la seguridad perimetral en los recintos penales.

Con ello, la iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución para su estudio en particular, para lo cual se fijó el jueves 18 de diciembre como plazo para presentar indicaciones.

Previo a la votación, el senador Pedro Araya explicó los alcances de la iniciativa que amplia la penalización a todos los supuestos en que se ingrese, favorezca el ingreso o se intente el ingreso de objetos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios.

Precisó que se agrega una presunción de peligrosidad respecto de los objetos que se hayan introducido o intentado introducir mediante su lanzamiento desde el exterior del recinto penitenciario.

Durante el debate de la iniciativa hicieron uso de la palabra las y los senadores Luz Ebensperger, Sebastián Keitel, José Pilo Durana, Claudia Pascual, Juan Antonio Coloma, Ximena Rincón, Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Rodrigo Galilea, Alejandra Sepúlveda, además del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo y del doctor en derecho y experto en derecho penal, Francisco Maldonado.

Hubo coincidencias en la importancia de regular esta conducta, que complementa una norma vigente que sanciona el ingreso y tenencia de elementos tecnológicos, como celulares.

Se recordó que desde las cárceles se ordenan secuestros, extorsiones y delitos de diversos tipos, muchos de los cuales se cometen a través del ingreso ilegal de elementos prohibidos a los recintos penales.

No obstante, se señaló que, si bien es necesaria esta iniciativa, no será suficiente si no va acompañada de un cambio profundo en la política penitenciaria, mayor seguridad perimetral, más personal y uso de tecnología.

Con todo, las y los senadores indicaron que este cambio legal fomentará el control dentro de las cárceles.

No obstante, durante el debate surgieron inquietudes respecto de los alcances de la iniciativa, pues a juicio de algunos senadores la forma en que está redactada la norma podría generar problemas probatorios para que el juez pueda dictar sentencia. Por ello, se decidió solicitar un plazo para presentar indicaciones.

