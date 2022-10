Aprueban censura contra diputada Veloso: deberá dejar la presidencia de Comisión de Agricultura

La moción de censura en contra de la diputada Consuelo Veloso, de Revolución Democrática (RD), fue aprobada durante este martes.

Con esta decisión, con 8 votos contra 5, Veloso deberá dejar la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. De esta forma, se procederá a escoger un nuevo representante de la instancia.

Al respecto, la parlamentaria de RD indicó que "esta no es una jugada nueva, es el ánimo golpista en el cual se han comportado durante todo este tiempo desde que el presidente Boric es Presidente de la República y desde que somos Gobierno. No vamos a retroceder ni un paso ante la amenaza de persecución, de censura y veto que la derecha intenta imponer".

Asimismo, recalcó que "sabemos que cuando no pueden ganar por la razón, buscan maniobras para hacerlo por la fuerza".

La ofensiva fue presentada por la Unión Democrática Independiente (UDI), específicamente por el diputado Juan Antonio Coloma, quien acusó que la parlamentaria terminó una sesión antes de tiempo, mientras los diputados René Alinco (ind. PPD) y Paula Labra (Ind. RN) pedían la palabra.

La acción, que fue reconocida por la legisladora RD, fue motivo para que el gremialista hiciera el reclamo y presentara la solicitud formal de censura.

"No me percaté. Luego reinicié la sesión y quedó el diputado Coloma subrogándome ya que yo me tenía que retirar, lo cual al parecer generó una molestia de proporciones", dijo.

PURANOTICIA