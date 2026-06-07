Aprobación del Gobierno de Kast sube cuatro puntos y alcanza el 40% según Criteria

La última encuesta Criteria mostró una mejora en la evaluación ciudadana del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de varias semanas marcadas por una tendencia descendente en los niveles de aprobación.

De acuerdo con los resultados del estudio, el respaldo al Ejecutivo aumentó cuatro puntos porcentuales y alcanzó un 40%, revirtiendo así las caídas registradas en las mediciones anteriores.

En paralelo, la desaprobación experimentó un descenso significativo, pasando de un 53% a un 47%, lo que representa una disminución de seis puntos porcentuales respecto del sondeo previo.

La medición también reflejó cambios en la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia por parte del Gobierno. Mientras las opiniones críticas disminuyeron, las evaluaciones positivas mostraron una recuperación que permitió igualar ambas posiciones.

Según el estudio, la proporción de personas que considera incorrecta la gestión del Ejecutivo en esta materia cayó seis puntos, situándose en un 40%. Al mismo tiempo, quienes estiman que el manejo ha sido correcto aumentaron en igual magnitud, alcanzando también un 40%.

De esta manera, ambas posturas quedaron equiparadas por primera vez en varias semanas, rompiendo la tendencia negativa que había afectado la evaluación del Gobierno en este ámbito.

La encuesta también mostró estabilidad entre quienes no tienen una opinión definida sobre la gestión de la emergencia, grupo que se mantuvo en un 20% del total de los consultados.

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