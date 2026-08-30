Aprobación de Kast anota fuerte alza y llega al 33,8%

De acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano, el mandatario registró un incremento de 8,2 puntos respecto a julio, su mayor recuperación mensual, mientras que la delincuencia se mantiene como el principal problema del país.
La encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, difundida este domigno, mostró que el Presidente José Antonio Kast registra en agosto 2026 un 33,8% de aprobación un 54,4% de desaprobación
Esta medición marca un alza de 8,2 puntos respecto al mínimo histórico registrado en julio (25,6%), representando la mayor recuperación mensual desde que asumió el cargo.
El promedio de las 11 mediciones del Gobierno de Kast se sitúa en 32,3% de aprobación y 52,3% de desaprobación.
En tanto, la aprobación del Gabinete Ministerial también sube a 24,4%, aunque la desaprobación alcanza el 62,5%.
Acerca de la reforma constitucional de seguridad, el 39,2% se mostró de acuerdo, el 31,6% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 29,2% en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Además, en agosto 2026, la delincuencia sube al 43,7% como principal problema del país, superando el 41,8% de julio.
El desempleo continúa en el segundo lugar con un 34,0%, consolidando su posición como problema estructural de la agenda ciudadana.
Finalmente, la inflación ocupa el tercer lugar con 21,2%, bajando desde 27,2% en julio.
PURANOTICIA