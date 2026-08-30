Aprobación de Kast anota fuerte alza y llega al 33,8%

La encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, difundida este domigno, mostró que el Presidente José Antonio Kast registra en agosto 2026 un 33,8% de aprobación un 54,4% de desaprobación

Esta medición marca un alza de 8,2 puntos respecto al mínimo histórico registrado en julio (25,6%), representando la mayor recuperación mensual desde que asumió el cargo.

El promedio de las 11 mediciones del Gobierno de Kast se sitúa en 32,3% de aprobación y 52,3% de desaprobación.

En tanto, la aprobación del Gabinete Ministerial también sube a 24,4%, aunque la desaprobación alcanza el 62,5%.

Acerca de la reforma constitucional de seguridad, el 39,2% se mostró de acuerdo, el 31,6% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 29,2% en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Además, en agosto 2026, la delincuencia sube al 43,7% como principal problema del país, superando el 41,8% de julio.

El desempleo continúa en el segundo lugar con un 34,0%, consolidando su posición como problema estructural de la agenda ciudadana.

Finalmente, la inflación ocupa el tercer lugar con 21,2%, bajando desde 27,2% en julio.

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