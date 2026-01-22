Anuncio frustrado de Santiago Montt en Minería sacude las acciones de Andes Copper

La presentación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, dejó un flanco abierto en una de las carteras clave del próximo gobierno. Aunque el diseño general no trajo mayores sorpresas, sí llamó la atención la ausencia del nombre de Santiago Montt Oyarzún, quien estaba considerado para asumir el Ministerio de Minería.

Finalmente, el cargo quedó en manos de Daniel Mas, quien ejercerá como biministro, encabezando también la cartera de Economía. La caída de la nominación de Montt se produjo luego de que la propia empresa Los Andes Copper difundiera un comunicado que terminó por frenar su llegada al Ejecutivo.

“Santiago Montt ha sido designado como Ministro de Minería del gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast y ha presentado su renuncia al cargo de CEO de la Compañía”, señalaba el documento difundido por la minera durante la tarde del martes. En el mismo texto, el propio ejecutivo afirmó que "me ha honrado haber sido invitado a servir a mi país como Ministro de Minería en el Gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”.

La publicación generó críticas desde la oposición, donde se cuestionó que fuera una empresa privada la que comunicara la incorporación de un futuro ministro al gabinete. En medio de la controversia, Andes Copper eliminó el mensaje publicado en la red social X, aunque mantuvo el comunicado disponible en su sitio web oficial.

A partir de ese episodio se abrió una nueva incógnita respecto del estatus de Montt al interior de la compañía. Según el mismo comunicado, Antony Amberg asumiría como CEO interino, aunque solo a partir del 19 de febrero, fecha hasta la cual Montt continuaría formalmente en sus funciones.

IMPACTO EN EL MERCADO

Andes Copper es una compañía minera canadiense fundada en 1983, dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos cupríferos en América Latina. Su principal apuesta es el proyecto Vizcachitas, un yacimiento de gran escala ubicado a unos 150 kilómetros al norte de Santiago, en la zona cordillerana de la región de Valparaíso.

La empresa cotiza en la TSX Venture Exchange y tiene su base corporativa en Vancouver, aunque concentra su operación en Chile, donde controla el 100% del proyecto Vizcachitas. Este cuenta con un estudio de prefactibilidad que proyecta una larga vida útil, con más de mil millones de toneladas de reservas y una inversión inicial estimada en torno a los US$2.400 millones.

En cuanto a su propiedad, la minera tiene como principal accionista a Turnbrook Corporation, con cerca del 48% de las acciones. El directorio es presidido por Eduardo Covarrubias, mientras que Montt ha sido destacado por la empresa como un abogado con más de una década de experiencia en el sector minero y exvicepresidente de Asuntos Corporativos para las Américas de BHP.

La secuencia de anuncios y desmentidos tuvo un impacto inmediato en el mercado. Tras la publicación que daba por hecho la llegada de Montt al gabinete de Kast, la acción de Andes Copper subió un 22% en la Bolsa de Toronto. Sin embargo, luego de conocerse la fallida nominación, el título cayó cerca de un 17% al inicio de la sesión siguiente, para luego moderar la baja y cerrar con un retroceso cercano al 10%.

