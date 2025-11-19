Anuncian acusación constitucional contra Diego Simpertigue, juez de la Corte Suprema que estaría involucrado en trama bielorrusa

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, tras aparecer involucrado en la trama bielorrusa.

“Lo que se está desnudando es un esquema escandaloso. El ministro Simpertigue falló a favor de la empresa bielorrusa, y justo después se fue de viaje en un crucero con el abogado Eduardo Lagos, el mismo que hoy está siendo formalizado por coimear a Ángela Vivanco en este mismo caso. Deberían aclarar si también en ese crucero iba Mario Vargas”, señaló Manouchehri.

“Además se sabe de operaciones, al margen de sus atribuciones, para salvar al juez (Antonio) Ulloa. Esto no puede quedar así. Vamos a ingresar una denuncia para que la fiscalía investigue a fondo, y vamos a presentar una acusación constitucional. Chile merece una justicia limpia y sin redes de corrupción”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Cicardini -pareja de Manouchehri- señaló que “si un ministro se va de paseo con quienes favoreció en un fallo millonario, eso no es casualidad. Y cada día aparecen antecedentes más groseros. Es evidente que estamos ante algo más profundo, y no puede quedar en impunidad”.

“Por eso, junto al diputado Manouchehri, ingresaremos una denuncia ante la fiscalía contra todos quienes resulten responsables, y además presentaremos una acusación constitucional. Porque estas redes de favores han golpeado profundamente la fe pública y la confianza en nuestra justicia”, añadió.

También explicaron que la denuncia busca que se investigue "de inmediato los posibles delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y otros ilícitos que puedan derivarse, y que se identifiquen todos los actores que participaron en la red, cualesquiera que sean".

El medio digital Reportea reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.

Al igual que la exmagistrada Ángela Vivanco, Simpertigue también votó a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en el litigio con Codelco. La cuprífera terminó pagando $17.000 millones en indemnizaciones.

