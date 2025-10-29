Antonio Neme denunció por agresión a Mayne-Nicholls: candidato reconoció el hecho y ofreció "disculpas a la ciudadanía"

El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, fue denunciado ante Carabineros por el periodista y exconcejal de Maipú, Antonio Neme, de haberlo agredido.

El incidente ocurrió este martes, en dependencias del Country Club de La Reina.

De acuerdo con la versión de Neme, él insultó al postulante a La Moneda por desencuentros anteriores que comenzaron hace casi 30 años. "Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial", señaló.

La denuncia la presentó en la 37 comisaría de Vitacura, por "lesiones leves", y con el número de parte 4713. Tras esto, se dirigió a un Cesfam a constatar lesiones. "Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también", aseguró.

Mayne-Nicholls, quien se encuentra en la región del Biobío por su campaña presidencial, reconoció la discusión. Señaló que el conflicto entre ambos data de 1998, y que desde ahí "me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales".

Sobre lo ocurrido, el candidato contó que mientras estaba en los estacionamientos del Country Club de La Reina, "escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y es en ese instante se produjo un forcejeo".

"Desde 1998 esta persona me persigue y provoca porque lo denuncié por estar cometiendo un delito. Yo solamente me defendí de su intento de golpearme", añadió.

Mayne-Nicholls recalcó que "de todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía".