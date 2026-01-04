Ante situación en Venezuela, Cancillería entrega contactos de emergencia para chilenos

Debido a la compleja situación que atraviesa Venezuela, la Cancillería de Chile dispuso dos contactos de emergencia para los chilenos que se encuentren en ese país y requieran asistencia. Se trata del correo electrónico contingencias@minrel.gob.cl y del teléfono +56 9 3941 9263, habilitados para atención directa.

La medida fue confirmada por el canciller Alberto Van Klaveren, quien señaló que se abrió una línea de atención especial para los connacionales en territorio venezolano. “Hasta ahora no hemos tenido noticias de situaciones complejas en las que pueden haberse encontrado”, afirmó la autoridad.

El ministro explicó además que, debido a que Chile mantiene sus relaciones diplomáticas interrumpidas con Venezuela, la embajada de Chile en Colombia está funcionando de manera informal para canalizar consultas y eventuales requerimientos consulares.

Van Klaveren reiteró que, por el momento, no se ha recibido información sobre chilenos afectados directamente por los hechos ocurridos en Venezuela. “Se pueden acercar y pueden utilizar obviamente las vías que están abiertas”, indicó, enfatizando la disponibilidad del apoyo estatal.

Finalmente, el canciller subrayó que la Dirección General Consular se mantiene en estado de alerta, con instrucciones claras y personal especializado movilizado. “Tenemos una línea telefónica especial y atención vía redes sociales para atender cualquier necesidad que pueda surgir”, concluyó.

PURANOTICIA