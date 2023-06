Ángela Vivanco renuncia oficialmente a su cargo como vocera de la Corte Suprema: “No me arrepiento de nada”

A las 9:20 horas de este miércoles, Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, anunció oficialmente su renuncia como vocera del máximo tribunal, tras dar una polémica entrevista donde señaló que las isapres debían retornar cobros en exceso sólo a los demandantes, a pesar de que el fallo apunta a todos los afiliados.



Luego de que la Tercera Sala que integra sesionara, la magistrada comunicó a la prensa que "he venido a ver al presidente de la Corte Suprema para agradecerle en primer lugar la oportunidad que se me dio del ejercicio del cargo de vocera durante más de un año, cosa que ha sido para mi muy satisfactoria".



"He presentado mi renuncia al cargo, fundamentalmente porque el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía que no di en calidad de vocera, sino que la di desde mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno del punto de vista comunicacional", añadió.



En la misma línea, la jueza sostuvo que "esta renuncia se hace valer a partir de esta fecha y el presidente a su vez, por lo que me dijo él, la va a llevar al Pleno. En este tema, para mí, el asunto ya está terminado".



Consultada por si dejará a su vez la Corte Suprema, aseguró que "los temas de inhabilitación son temas de la Sala. Cualquier tema que tenga que ver con conocimiento de causas, inhabilidades u otros son temas de la Sala. Nada tiene que ver con la vocería".



"La selección de Sala no tiene nada que ver. He tenido un gran apoyo de mi Sala y me siento de eso muy contenta, y de hecho en la carta le pongo al presidente que me siento muy orgullosa de pertenecer a esa Sala", sumó.



A propósito de sus polémicos dichos sobre el fallo de las isapres, Vivanco aseveró que "el tema que yo planteé es desde mi visión, desde mi experiencia y lo planteé sobre un punto determinado. Ahora, el tema formal y oficial le pertenece a la Sala, como también se dijo en esa entrevista".



"La tercera sala, sus opiniones, las manifiesta en sus fallos, y en consecuencia si hay una aclaración ahí es donde se manifiesta la opinión jurisdiccional. Cuando uno da una entrevista como juez no está dando una opinión jurisdiccional, está dando una visión que uno tiene del punto de vista de su experiencia y del conocimiento que uno puede tener", afirmó.



La ministra zanjó que "yo no me arrepiento absolutamente de nada porque soy una persona, en primer lugar, que siempre ha vivido de cara al país y nunca escondida, jamás me retracto de aquello que yo he dicho con convicción".



"Lo único que puedo decir es que siento si se ha generado un problema para el presidente o para el pleno a partir de una entrevista que yo no di como vocera. No me retracto de nada y sigo manteniendo las mismas opiniones y visiones que tengo, que son totalmente respetables como otras", agregó.



"Nosotros teníamos un comité estratégico que siempre discutíamos los temas y la posición que tenía la Corte, además de las instrucciones del Pleno. Nunca yo tuve una opinión en contraria de lo que hice, y desde ese punto de vista cumplí mi cometido a cabalidad. Ahora, si habían opiniones en contra o había alguien que disintiera de eso, en su pleno derecho está, pero nunca se me hizo presente", concluyó.

PURANOTICIA