Ángela Vivanco queda recluida "en tránsito" tras primera jornada de formalización por el caso "Muñeca Bielorrusa"

La primera jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de cohecho y lavado de activos en el caso “Muñeca Bielorrusa”, concluyó la tarde de este lunes.

Durante la audiencia, su defensa, encabezada por el abogado Jorge Valladares, solicitó declarar ilegal la detención, petición que fue rechazada por el tribunal.

El Ministerio Público defendió el procedimiento y adelantó que pedirá la medida cautelar más estricta. “La Fiscalía va a solicitar que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto de doña Ángela Vivanco Martínez”, afirmó el fiscal Marcos Muñoz.

El caso “Muñeca bielorrusa” avanzó con la validación de la tesis del pacto ilícito, es decir, el tribunal concluyó que Ángela Vivanco, junto a su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, se concertaron para favorecer al consorcio chileno-bielorruso en su disputa contra Codelco.

La Fiscalía, por su parte, acreditó que Vivanco y Migueles recibieron al menos 90 millones de pesos mientras las causas se resolvían en la Corte Suprema.

El fallo también estableció que la entonces ministra participó con su voto en resoluciones que beneficiaron al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM),, obligando a Codelco desembolsar cerca de 12 mil millones de pesos.

Ante estos antecedentes, el magistrado resolvió que la prisión preventiva era la única medida proporcional, considerando la reiteración de los delitos y el impacto corrosivo de la corrupción en la cúpula judicial.

Este martes, se espera la continuación de la formalización con los alegatos de los querellantes: la Organización de Trabajadores Judiciales, el Consejo de Defensa del Estado y Codelco.

Para el miércoles, en tanto, se prevé una suspensión del proceso, con el fin de que la defensa acceda a la carpeta investigativa y pueda preparar su estrategia.

