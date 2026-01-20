Ángela Vivanco descarta pagos recibidos de Sergio Yáber: "Jamás he recibido nada"

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco acudió a la Tercera Fiscalía Judicial en San Miguel para entregar su versión en el marco del sumario contra el conservador de bienes raíces Sergio Yáber, dentro del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

Según los antecedentes del Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec- habrían realizado pagos a Vivanco, a través de su pareja Gonzalo Migueles, tras un fallo favorable a la empresa en un litigio con Codelco. Dichos recursos habrían sido blanqueados mediante operaciones en las que participaron Yáber, Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

A la salida de la diligencia, la suspendida ministra expresó: “Espero que ahora en esta situación que estoy, que es un proceso penal, realmente haya la racionalidad para conocerlo y para valorarlo y en consecuencia confío, siempre he confiado en la justicia y sigo confiando en que aquí haya realmente la posibilidad efectiva de defenderme y la posibilidad de que realmente estos hechos se investiguen”.

Explicó además que no había declarado antes debido a la reserva de la causa: “Eso impide que uno declare, porque en el fondo está declarando con ojos cerrados, sin saber de qué le van a preguntar y qué es lo que hay en la causa”. Recordó que en marzo pasado fue citada en Puerto Montt, pero no pudo asistir por un problema de salud; posteriormente se decretó una reserva de seis meses, lo que nuevamente le impidió declarar.

NOMBRAMIENTOS Y TRAYECTORIA

Respecto a su llegada al máximo tribunal, sostuvo: “Yo tuve ningún tipo de maniobra ni cosa parecida, y en consecuencia yo no siento que haya hecho nada ilícito para ingresar al Poder Judicial, y como es obvio, tampoco hice nada ilícito mientras estaba en el Poder Judicial”.

Vivanco reiteró que “siempre” ha colaborado con la investigación y defendió haber borrado mensajes de su celular: “Aquí no hay ninguna teoría conspirativa. Uno es dueño de sus aparatos electrónicos y es dueño de borrar los mensajes, los correos, aquello que estima del caso”.

PODER JUDICIAL Y VÍNCULOS

La exministra afirmó que la crisis del Poder Judicial “es un tema multifactorial” y negó haber contribuido en ella. También descartó reuniones con Vargas y Lagos para recibir pagos: “Jamás me invitaron a esa oficina, jamás fui, jamás he estado y jamás he recibido nada de ellos, ni en esta oficina ni afuera”.

Añadió que su vínculo con Yáber terminó en 2024, cuando éste dejó de trabajar con su marido. Sobre los contratos que la Fiscalía atribuye a Najle y Migueles para disfrazar pagos, aclaró: “Yo no le envié ningún correo electrónico a Najle, a mí mi pareja me pide que revise un contrato del año 2025, cuando yo ya no era ministra, y yo se lo mando a él con las observaciones mías, y él es el que se lo manda a Najle. Era un contrato totalmente común y corriente de prestación de servicios, no tenía nada que a mí me llamara la atención y a mí me lo pidió como abogada”.

