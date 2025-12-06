Ángela Vivanco denuncia presiones y “chismografía” en su remoción y revela inquietantes llamados sobre su salud

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, rompió el silencio y se refirió a su remoción y al proceso penal en su contra en el marco del denominado caso Muñeca Bielorrusa, donde también está imputado su pareja, Gonzalo Migueles. En conversación con Radio Bío Bío, Vivanco cuestionó duramente el desarrollo del procedimiento y denunció presiones, rumores malintencionados y un ambiente hostil dentro del Poder Judicial.

Según la exmagistrada, el proceso de destitución terminó convirtiéndose en “una chismografía de relatores que nunca hicieron ninguna denuncia antes y que, de repente, se sintieron llamados a hacer denuncias. Seguramente porque les ofrecieron garantías”, afirmó, sugiriendo que hubo incentivos para que ciertos funcionarios declararan en su contra.

Vivanco también se refirió al estado de su pareja, actualmente recluido en el penal Capitán Yáber, revelando que él mismo pidió que su familia no lo visitara. “Considera que no quiere exponer a su familia más de lo que ya hemos estado. Y yo respeto su decisión”, explicó. La exministra aseguró que su único contacto con él es a través de abogados y que no conoce detalles de sus movimientos financieros: “Yo no tengo las cartolas de Gonzalo. No puedo decir qué pasó. Él lo tiene que explicar”.

Respecto a las relaciones que Migueles mantenía con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos —también mencionados en la causa—, Vivanco señaló que eran vínculos ocasionales y no cercanos. “Tenía una buena relación con ellos, pero no eran sus amigos íntimos. Y en mi caso, amigos íntimos no fueron nunca”, añadió.

Sobre su propia participación en el proceso penal, la exministra confirmó que fue citada a declarar en marzo, pero no asistió debido a problemas de salud que le impedían viajar a Puerto Montt, sede de la Fiscalía de Los Lagos. Cuando estuvo en condiciones de hacerlo, la causa ya estaba bajo secreto, por lo que sus abogados le recomendaron esperar. “No era conveniente que declarara sin saber sobre qué iban a interrogar”, señaló.

En uno de los pasajes más impactantes de la entrevista, Vivanco reveló que mientras se tramitaba su remoción, su abogado recibió inquietantes llamadas desde el propio Poder Judicial. “Había personas que lo llamaban para preguntarle si yo me iba a suicidar. Hubo gente de adentro de la Corte que preguntó si era cierto que yo me iba a suicidar”, afirmó, calificando la situación como profundamente perturbadora.

La exministra dijo que estas insinuaciones reflejan un clima de hostilidad y presiones dentro del tribunal: “Cuando se insinúa una cosa así, uno se imagina que puede haber gente que así lo quiere”, sostuvo. Sin embargo, concluyó asegurando que mantiene la convicción de que la verdad prevalecerá: “Se está trabajando para que finalmente el triunfo sea la verdad”.

