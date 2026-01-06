Ángel Valencia destituye a Tufit Bufadel tras condena por abuso sexual: exfiscal evalúa acciones legales

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destituyó al ahora exfiscal Tufit Bufadel luego que la Corte Suprema rechazara el recurso que buscaba anular la sentencia en su contra por abuso sexual contra una trabajadora de una cafetería, en un hecho ocurrido en agosto de 2019 en dependencias del Centro de Justicia.

“La Fiscalía Nacional informa que, mediante resolución de fecha 30 de diciembre de 2025, se dispuso el cese en el cargo de un fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por haberse configurado una causal de incapacidad sobreviniente, derivada de una sentencia condenatoria firme”, señalaron desde el organismo.

Asimismo, indicaron que “la decisión se adopta conforme a la normativa vigente que rige al Ministerio Público”.

Al respecto, la abogada que representó a la víctima, Joanna Heskia, valoró la decisión de la Fiscalía. “El rol de un fiscal del Ministerio Público es investigar delitos y proteger a las víctimas, por lo que la cesación en el cargo era una consecuencia indispensable y necesaria después de la condena por un delito de esta naturaleza”, manifestó.

En tanto, el exfiscal Bufadel dijo estar tranquilo y confiado en contar con herramientas legales para seguir peleando su caso. Semanas antes ya anunció había que recurriría a instancias internacionales, como la Federación Internacional por los Derechos Humanos, para “dar una nueva batalla”.

Además, tras la destitución, mira otras posibilidades legales, que pueden ser ir a tribunales laborales a pelear un despido injustificado, a la Corte de Apelaciones de Santiago con un recurso de protección o incluso al Tribunal Constitucional para alegar haber sido juzgado dos veces por los mismos hechos.

“Me encuentro tranquilo, ya que cuento con las herramientas legales necesarias para intentar revertir esta situación en sede judicial. Será esa instancia la que permitirá verificar si el procedimiento adoptado por el Ministerio Público se ajusta a las normas vigentes y no vulnera mis derechos laborales, como los de cualquier otro trabajador, olvidando absolutamente mis más de 22 años de intachable ejercicio profesional al interior de la institución”, señaló Bufadel en diálogo con La Tercera.

El exfiscal sostuvo que “esta era una de las opciones que podía adoptar mi institución y, frente a ello, acompañaré con serenidad el desarrollo de las instancias judiciales que aún me restan”.

