Ángel Valencia designa a Francisco Jacir como fiscal regional Metropolitano Centro Norte

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, nombró al fiscal adjunto de Santiago, Francisco Jacir, como nuevo fiscal regional metropolitano Centro Norte, en reemplazo de Xavier Armendáriz.

Armendáriz dejará el cargo el próximo 9 de abril y el nuevo fiscal regional asumirá al día siguiente.

Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó al Ministerio Público en 2003, como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Rancagua, en la región de O'Higgins.

Posteriormente estuvo como fiscal adjunto en las fiscalías locales de Providencia y Macul, en la Región Metropolitana.

Desde septiembre de 2018 a la fecha, se desempeña como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago, correspondiente a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En ese cargo asumió la investigación del caso de Manuel Monsalve junto a Armendáriz. Ambos presentaron acusación contra el exsubsecretario del Interior por los delitos de abuso sexual y violación, y pidieron un total de 14 años de cárcel.

A la fiscalía regional Centro Norte también postulaban Héctor Barros, actual fiscal Regional Sur y responsable de la Fiscalía ECOH de la región Metropolitana, quien lideró las diligencias por el crimen de Ronald Ojeda.

Otro de los interesados era Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Local Santiago Norte, vinculado a la investigación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. A ellos se sumaban Mario Carrera, fiscal regional de Arica, clave en los procesos contra los primeros integrantes del Tren de Aragua que recibieron condenas.

La lista de postulantes se completaba con dos profesionales externos al Ministerio Público: Pedro Narváez, abogado de la unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP), y Carlos Quezada, quien ha participado como querellante en la denominada trama bielorrusa.

PURANOTICIA