ANEF y otras seis organizaciones rechazaron acuerdo con el Gobierno para reajuste general

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales rechazó el acuerdo alcanzado entre la Mesa del Sector Público (MSP) y el Gobierno de un reajuste general de 3,4% y de 5% para las remuneraciones mínima. Por lo mismo, la ANEF criticó que el alza pactada no asegura mantener el poder adquisitivo de la mayoría de los funcionarios estatales.

En declaraciones a Emol, el presidente de la ANEF, José Pérez, señaló que "cuando el Gobierno plantea un reajuste de 3,4%, que es solo nominal y se distribuye en dos tramos, en la práctica no existe ningún incremento que permita recuperar el poder adquisitivo. Esto no es un reajuste, es una contención parcial que deteriora el salario".

Pérez agregó que un reajuste equivalente al IPC no constituye una mejora, sino una merma: “Cualquier ajuste solo por IPC también es una rebaja salarial. Aquí hay una pérdida que deja un muy mal precedente para el futuro. Históricamente, la ANEF ha sostenido un piso mínimo de recuperación del poder adquisitivo más un delta, y esta vez eso no ocurre”.

La decisión de la ANEF no fue aislada. En total, seis organizaciones se restaron del acuerdo tras 16 sesiones de negociación con el Ejecutivo. El rechazo, por tanto, refleja un malestar más amplio dentro del sector público, que cuestiona la falta de avances en la recuperación de ingresos frente al costo de vida.

Finalmente, Pérez adelantó que la ANEF sostendrá reuniones con sus bases sindicales para informar en detalle la decisión adoptada. El proceso, dijo, se enmarca en la democracia interna de la organización y busca transparentar ante los afiliados las razones de la negativa. Con ello, la ANEF pretende reforzar su posición crítica frente al acuerdo y preparar eventuales acciones futuras en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

