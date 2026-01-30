Andrés Velasco y Andrónico Luksic aparecen mencionados en conversaciones de los archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes más de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada en noviembre.

Con este paquete, que incluye más de 2.000 videos y 180.000 imágenes, el total difundido alcanza cerca de 3,5 millones de páginas.

Entre los archivos aparecen mencionados el economista y exministro Andrés Velasco y el empresario Andrónico Luksic, ambos en calidad de sujetos de interés, sin que exista evidencia de contacto con Epstein.

En el caso de Luksic, su nombre surge en una comunicación entre Jeffrey Epstein y el empresario emiratí Sultan Bin Sulayem.

En ese intercambio se coordina “una breve visita a Dubai a fin de conocer al presidente del Directorio de DPWorld, el sultán Ahmed bin Sulayem”.

Allí se pregunta: “¿Sabes algo sobre este tipo? (Andrónico Luksic)”. El mensaje agrega: “Como parte de una agenda de presentación, el presidente del Directorio de Quiñenco y principal accionista, el señor Andrónico Luksic C. (adjunto su CV) y yo estamos organizando una breve visita a Dubai…”.

Respecto de Velasco, la referencia está vinculada a su precandidatura presidencial. En una carta enviada a un tercero se lo describe como “el brillante economista y profesor de Harvard”.

El texto señala: “Andrés Velasco, el brillante economista y profesor de Harvard de 53 años está presentando su candidatura a Presidente y un pequeño grupo de partidarios influyentes se reunirán con él para darle su apoyo o donaciones en Londres este 6 de marzo”.

Estas menciones forman parte del conjunto de documentos recopilados en las investigaciones contra Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, así como en las pesquisas sobre la muerte del magnate.

