Andrés Celis: “Chahuán es el presidenciable de la meritocracia de la centro derecha, la elite política no quiere que compita”

Andrés Celis Montt acaba de cumplir 50 años y se encuentra en una etapa clave en su futuro político. Desde hace unos días, se encuentra con licencia médica tras una serie de exámenes que se está realizando justamente para enfrentar los meses de campaña que se avecinan. Hace unos meses, tomó la decisión de renunciar a Renovación Nacional, el partido de su vida, ingresó a sus filas a los 18 años de edad, posteriormente, a sus 24 años, fue electo Concejal de Viña del Mar, siendo reelecto por tres períodos consecutivos.

Actualmente, ejerce su segundo periodo como Diputado, caracterizándose por su activa y efectiva labor fiscalizadora y hoy busca un cupo en el Senado representando a la Región de Valparaíso, en dupla con María José Hoffmann.

Frente al actual escenario político, el Diputado Celis Montt, expresa a Puranoticia.cl su parecer: “es compleja la actitud que hoy se ha tomado la cúpula de Renovación Nacional. El Partido está perdiendo esa mística en donde cabíamos todos. Hoy parece que solo hay espacio para quienes componen su elite. Se premia el abrazo interno más que la meritocracia y el trabajo que se realiza”.

Agrega que “en cuanto a la decisión de Francisco Chahuán de participar en la primaria presidencial, puedo señalar que es totalmente consecuente con lo que él cree, valiente y realista políticamente, además ha sido sumamente claro al señalar que una primaria es necesaria, ya que se requiere mostrar a la ciudadanía a la candidata de Chile Vamos y a quienes la acompañarán para visibilizar cual es el programa de Gobierno, los matices con sus contendores, pero siempre enfocados en apoyar a quien resulte triunfador o triunfadora, sin dejar de lado la importancia de motivar a los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho a sufragio en día de la Primaria. Ese es el camino que nos trazó Sebastián Piñera”.

BUENOS AMIGOS

“Nuestra amistad con Francisco Chahuán viene desde nuestra juventud, llevando más de 35 años trabajando en conjunto, recorriendo cada rincón de las comunas que representamos, muchas veces en silencio, pero siempre apoyándonos y sorteando los escollos que hemos encontrado en la elite política, a quienes al parecer les incomodara el estilo directo que nos caracteriza” afirma el diputado Celis.

“Con toda firmeza puedo decir que Chahuán representa a la meritocracia de la centro derecha chilena, vale recordar que el hoy Senador, primeramente fue electo Diputado enfrentando a Gonzalo Ibáñez, con un triunfo aplastante. Como no mencionar la gran victoria frente a Joaquín Lavín, que se postulaba a Senador apoyado por una gran maquinaria política y por último, destacar que en su reelección a Senador por la Región de Valparaíso, fue el parlamentario más votado a nivel nacional, fue capaz de doblar a su lista y elegir, en forma histórica, dos Senadores de Renovación Nacional para nuestra Región. En su labor sobresale por ser el Senador con más proyectos de ley aprobados, redactados y presentados”.

“Además, puedo destacar, su especial disposición para llegar a acuerdos, fue una de las piezas angulares en lograr un entendimiento con la izquierda post estallido social y su estilo de trabajo de 24/7 lo transforma en una verdadera maquina electoral”.

CHAHUÁN PUEDE GANAR

El diputado está seguro que “Chahuán incomoda, porque saben que puede ganar, pero quien más gana con todo esto es Chile Vamos. Una primaria presidencial va a legitimar, por ejemplo, a Evelyn Matthei en caso de ganarla. Ella ha hecho un esfuerzo notable estos meses en campaña. Ha logrado desplegarse, generar equipos de trabajo, no baja del primer del lugar de las encuestas, pero tampoco sube y sus competidores se le acercan peligrosamente, es necesario la Primaria por el bien del conglomerado”.

Por otra parte, “el liderazgo que tienen José Antonio Kast y Johannes Kaiser no alcanzan al centro del electorado y no podemos olvidarnos que las dos únicas veces que la derecha ha gobernado Chile, desde el regreso a la democracia, fue porque justamente Piñera logró encantar a ese electorado de centro”.

“Si analizamos la posición de todas las cartas presidenciables nuestras, ¿quién está más al centro?, ¿Quién ha ganado más elecciones?, ¿Quién tiene más meritocracia para ser candidato?. Todas las respuestas me dan un solo nombre y ese es Francisco Chahuán”.

“No estoy diciendo que Chahuán sea más que Matthei, estoy diciendo que Francisco puede aportar al triunfo reafirmando el liderazgo. Deben dejarlo competir, la elite que no tenga temor, que quienes dirigen el Partido se abran a la posibilidad de que tengamos una Primaria competitiva, con propuestas de calidad, con aportes al país. Chahuán es un ejemplo en este sentido, dejémoslo competir, es por el bien de Chile Vamos, no solo la elite tiene derecho a tener su candidato, la centro derecha está compuesta por hombres y mujeres que trabajan y sueñan día a día y que también necesitan verse representados, démosle a nuestra gente la oportunidad de elegir entre un Chahuán, un Carter, una Matthei o un Cruz-Coke, que sean los electores quienes expresen su preferencia y no los mismos de siempre hagan su voluntad” finalizó diciendo Celis.

