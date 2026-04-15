Andrés Allamand renuncia a Renovación Nacional poniendo fin a 39 años de militancia

Luego de casi cuatro décadas de vínculo político, este miércoles se concretó la salida de Andrés Allamand de Renovación Nacional (RN). Con este paso, el exsenador y excanciller pone fin a exactamente 39 años de militancia en la colectividad.

La determinación fue adoptada durante la época de verano, aunque se mantuvo bajo un estricto hermetismo, de acuerdo a los antecedentes revelados por el diario La Segunda.

Tal fue el nivel de reserva que, incluso durante las recientes visitas al país del exparlamentario, diversos dirigentes de RN que compartieron con él en encuentros de carácter social ignoraban por completo la determinación que había tomado.

De acuerdo a lo que ha trascendido, esta renuncia viene a materializar en el ámbito legal y administrativo una postura que el exministro ya había resuelto al momento de abandonar la cartera de Relaciones Exteriores, durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

En aquella ocasión, al dejar el gabinete, Allamand expresó: "Este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional. Quiero agradecer el cariño de miles de compatriotas que confiaron en mí con su respaldo en las distintas responsabilidades que me ha correspondido asumir, y también a mis adversarios, con los que siempre procuré mantener una relación constructiva, de respeto, lealtad y amistad cívica".

Sin embargo, el citado medio también señala que existen voces que apuntan a otro factor. Según estas versiones, no se descarta que su alejamiento de RN estuviera influido por discrepancias respecto a la forma en que la tienda política condujo la última elección presidencial.

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