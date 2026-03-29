Andrea Balladares hace historia al ser la primera mujer en presidir Renovación Nacional

Tras 39 años de trayectoria institucional, Renovación Nacional (RN) ha ungido a su primera presidenta mujer. La senadora por la Región del Maule, Andrea Balladares, fue proclamada oficialmente la noche de este sábado como la nueva timonel de la colectividad, luego de que su lista, denominada "El Futuro nos Une", se adjudicara la victoria en los comicios internos.

La parlamentaria encabezará el destino del partido durante el periodo 2026-2028, asumiendo formalmente sus funciones el próximo 25 de abril. En su discurso inaugural, Balladares puso énfasis en el despliegue territorial y la movilización de las bases para definir a sus nuevas autoridades. Al respecto, manifestó que “esto nos habla de un partido fuerte, un partido serio, de un partido que se proyecta hacia el futuro. Poniendo a Chile delante y a los chilenos por delante”.

Asimismo, la legisladora subrayó que el desenlace de la votación no es un logro individual, sino un respaldo a una visión de unidad dentro de la centroderecha. “Es un triunfo colectivo de todos los militantes a lo largo del país, que nos da un mandato claro: unir y proyectar a nuestro partido para seguir siendo el partido más grande y con más votos del país”, sostuvo la nueva presidenta.

El equipo que acompañará a Balladares en la directiva nacional destaca por la presencia de figuras con experiencia en el Ejecutivo y el Congreso. La secretaría general será ocupada por Katherine Martorell, exsubsecretaria de Prevención del Delito, mientras que las vicepresidencias recayeron en el diputado Diego Schalper (primer vicepresidente), el exministro Luis Mayol (segundo vicepresidente), la diputada Ximena Ossandón y el senador por Valparaíso, Andrés Longton.

La mesa directiva se completa con los alcaldes Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt) y Juan Carlos Díaz (Talca) en las vicepresidencias, junto a la exdiputada Marcia Raphael. Finalmente, la tesorería de la tienda política quedará a cargo del exdiputado Jorge Rathgeb.

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