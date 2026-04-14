Ana María Hübner es nombrada nueva presidenta del Consejo de Defensa del Estado

A contar del este jueves 16 de abril, la titularidad del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quedará en manos de la abogada Ana María Hübner. La profesional fue designada para este alto cargo por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y deberá encabezar el organismo estatal por un período de 3 años.

Con este nombramiento, la jurista hace historia al erigirse como la tercera mujer en asumir la presidencia de la entidad. Previamente, el sillón principal del CDE solo había sido ocupado por las exconsejeras Clara Szczaranski, entre los años 1996 y 2005, además de María Eugenia Manaud, quien lideró la institución desde 2017 a 2020.

Respecto a su formación académica, la nueva autoridad es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada de la Universidad de Chile. Su vínculo con el Consejo de Defensa del Estado es de larga data, ya que integra sus filas como abogada desde 1991. Posteriormente, en 2006, asumió el rol de Abogada consejera suplente, posición en la que fue ratificada como titular a partir del año 2007.

En el ámbito docente, cuenta con una vasta experiencia impartiendo la cátedra de Derecho Civil. Dictó estas clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile entre 2003 y 2009. Previo a ello, enseñó la misma materia en las aulas de la Universidad Diego Portales (1987-1996) y también en la Universidad de Los Andes (1997-2002).

Sumado a lo anterior, la profesional se desempeñó como consejera del Colegio de Abogados de Chile durante el lapso comprendido entre junio de 1998 y mayo de 1999. Por otro lado, su trayectoria en el mundo privado ha estado enfocada principalmente en áreas como el Derecho de Familia, Derecho Comercial y Derecho Civil, entre otras especialidades.

Fuera del aparato estatal, destaca como socia principal y fundadora de la firma Hübner & Raveau abogados, bufete en el que comparte labores junto a tres de sus hijas. De acuerdo a la información publicada en el sitio web del estudio, la oficina brinda asesoría jurídica especializada en el área del Derecho de Familia, "sin perjuicio de cubrir aspectos societarios, civiles y comerciales, relacionados con las materias a las cuales se aboca".

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