Amplio respaldo en el Senado: aprueban en general proyecto que simplifica el régimen de patentes mineras

Por una abrumadora mayoría de 29 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca simplificar el régimen de patentes mineras.

Tras la votación, se constituirá una mesa técnica para formular indicaciones a la iniciativa, proceso que tendrá como plazo el 28 de septiembre, para posteriormente continuar con su discusión en particular.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el amplio respaldo obtenido por la propuesta y señaló que responde a una necesidad planteada por los propios actores del sector.

Además, resaltó que el proyecto “responde a una urgencia que ha sido planteada por los propios pequeños y medianos mineros para revertir aquellas medidas que obstruyen y obstaculizan el desarrollo de nuestra minería, especialmente, cuando se trata de aquellos mineros que están en la base de la exploración y la explotación”.

Asimismo, el titular de Minería enfatizó que la iniciativa busca impulsar el potencial minero del país y reducir las trabas regulatorias que afectan al sector.

Igualmente, el titular de Minería subrayó que la iniciativa “es fundamental para desatar el potencial minero de Chile. Y no podemos pasar más tiempo con regulaciones legales que les quitan energía”. Agregó que “este es un proyecto simple, pero que puede cambiar la realidad de cientos de mineros y, en el mediano plazo, dar un nuevo impulso al ciclo positivo de desarrollo que queremos reiniciar en nuestro país”.

INDICACIONES PARA LA PEQUEÑA MINERÍA

El biministro también confirmó que el Ejecutivo analiza introducir nuevas indicaciones al proyecto, particularmente aquellas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en el beneficio de patente minera rebajada para la pequeña minería.

El biministro enfatizó que el Ejecutivo está analizando introducir indicaciones a la iniciativa orientadas a dar facilidades adicionales para la postulación y mantención del beneficio de patente rebajada para la pequeña minería, así como una serie de otras mejoras enfocadas en la minería artesanal.

La autoridad explicó que estas modificaciones recogen las propuestas surgidas durante la discusión de la iniciativa en la comisión.

“Como ya anunciamos en la comisión, atendimos las solicitudes y sugerencias que se realizaron durante la discusión en general del proyecto, por lo que estamos trabajando el cambio de objetivos destinados a una serie de mejoras adicionales”, concluyó la autoridad.

¿QUÉ CONTEMPLA EL PROYECTO?

La propuesta del Ejecutivo contempla modificaciones al sistema de postulación y pago de la patente minera rebajada para concesiones de explotación, actualmente establecido en el Código de Minería.

El objetivo es simplificar y agilizar el procedimiento, además de entregar mayor certeza a los beneficiarios.

Asimismo, el proyecto incorpora una nueva causal de rebaja de patente por exploración minera, con el propósito de que los productores no tengan que postular cada año para acceder a este beneficio.

PURANOTICIA