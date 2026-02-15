Amplio rechazo político a protesta del Partido Comunista contra visita de Marco Rubio a Chile

Diputados desde el Partido Socialista (PS) hasta el Partido Republicano manifestaron un rechazo transversal al llamado del Partido Comunista (PC) a realizar una protesta contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo, que se desarrollará en el Congreso en Valparaíso.

En declaraciones a El Mercurio, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, afirmó que “no comparte” el llamado a movilización, subrayando que Chile mantiene históricas relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, por lo que consideró inapropiado que un partido oficialista impulse este tipo de acciones en un contexto institucional.

En la misma línea, el diputado radical Rubén Oyarzo recalcó que los actos de cambio de mando representan la continuidad democrática del país, por lo que requieren responsabilidad política y sentido de Estado. A su vez, el diputado independiente PPD Jaime Araya fue más duro y acusó al PC de doble estándar democrático, cuestionando su respaldo a regímenes que —según afirmó— violan sistemáticamente los derechos humanos.

Desde la oposición, el jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, sostuvo que el llamado del PC demuestra que “la ideología prima por sobre el respeto institucional”, advirtiendo que no se puede normalizar el intento de boicotear una ceremonia democrática por diferencias políticas internacionales. En tanto, el diputado RN Frank Sauerbaum afirmó que la convocatoria evidencia que el PC “no respeta la democracia ni las decisiones soberanas”.

La postura crítica también fue compartida por senadores del PS, como Juan Luis Castro y José Miguel Insulza, quienes marcaron distancia de la convocatoria. Si bien ambos reconocieron que la protesta es legítima en democracia, coincidieron en que no corresponde manifestarse durante un acto republicano como el cambio de mando, llamando a preservar el respeto institucional y la convivencia democrática.

