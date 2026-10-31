Amplían hasta el lunes detención por secuestro y homicidio de Martín Pérez

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta el lunes la detención de dos imputados po el secuestro y homicidio del joven Martín Pérez Burgos, 19 años, crimen cometido el lunes pasado en la comuna de Estación Central.

Su cuerpo apareció ayer en Colina y en paralelo el OS9 de Carabineros detuvo a cinco involucrados en el crimen, cuatro venezolanos y un chileno, entre ellos el presunto autor del homicidio.

Hoy pasaron a control de detención solo dos de los imputados. Otros tres ya habían sido controlados y todos serán formalizados el próximo lunes por el macabro crimen. Los sujetos siguieron cobrando rescate incluso después de dar muerte a la víctima.

Ayer, el general Jaime Velasco señaló que "lamentablemente se logró ubicar el cuerpo de la víctima en la comuna de Colina, el homicidio se concretó paralelamente o poco después del secuestro", ocurrido alrededor de las 20 horas del lunes.

Velasco añadió que los llamados extorsivos a las familia comenzaron de inmediato, tras lo cual el OS9 formó un grupo operativo especial antisecuestro que realizó distintas diligencias, incluidos allanamientos y detenciones.

En tanto, el fiscal Pablo Sabaj informò que "se logró la detención de cinco personas, cuatro de ellas están involucradas directamente en el secuestro. Incluso, una de las personas detenidas el día de hoy es probablemente quien le dio muerte a la víctima del secuestro".

PURANOTICIA