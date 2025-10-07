Amplían en 30 días el plazo de investigación del caso contra Manuel Monsalve ante diligencias solicitadas por la defensa

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una petición y amplió en 30 días el plazo de investigación del caso que involucra a Manuel Monsalve.

El exsubsecretario del Interior fue formalizado en noviembre del año pasado por presuntamente cometer los delitos de abuso sexual y violación en contra de una de sus entonces subalternas en la repartición.

La Fiscalía Centro Norte había pedido esta ampliación para completar diligencias pendientes, que fueron solicitadas por la defensa de la exautoridad.

El fiscal Xavier Armendáriz explicó que se trata de “diligencias pedidas por la defensa, se refiere a la citación de testigo (…) hablar de tiempo es complejo, pero el interés del Ministerio Público era cerrar esta investigación, acusar y ya dirigirnos al juicio oral, pero entendemos el derecho a defensa y la defensa pidió la situación a lo que me he referido, pero la idea es dirigirnos al juicio oral”.

Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, comentó que "espero que esta sea la última ampliación de plazo y que en definitiva se pueda cerrar la investigación lo más pronto posible porque una justicia tan lenta, evidentemente, tiende a perjudicar a todos los interesados de este caso, en particular a quien estoy representando”.

