Amplían detención de maquinista y controlador de las vías por choque de trenes

El Juzgado de Garantía de San Bernardo ha decidido extender la detención de los dos imputados -un maquinista y un controlador ferroviario- involucrados en el choque de trenes en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

La Fiscalía Metropolitana Occidente ha anunciado que la formalización se llevará a cabo el próximo sábado 22 de junio a las 10:30 horas.

El accidente tuvo lugar pasadas las 00:15 horas del jueves, cuando una máquina de pruebas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y otra de carga de la empresa Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa) colisionaron frontalmente en el sector Lo Herrera de San Bernardo.

Como resultado, dos trabajadores de Fepasa perdieron la vida y nueve personas resultaron heridas. "De los nueve pacientes que llegaron al hospital, tres fueron dados de alta y seis se encuentran actualmente hospitalizados", informó el doctor Borgoño.

Los imputados fueron arrestados por agentes del OS9 de Carabineros. El conductor de la máquina de pruebas de EFE se encuentra hospitalizado, mientras que el controlador de las vías permaneció bajo custodia policial hasta la audiencia.

Antes de la audiencia, la abogada de uno de los imputados, Ximena Silva, expresó sus reservas sobre la detención de dos personas por el caso.

"Consideramos que no hay motivos para que estén detenidos, creemos que no hay indicios de alguna responsabilidad de estas personas, al menos hasta este momento, en estos hechos", dijo Silva antes de la audiencia.

Además, Silva mencionó que su cliente indicó que los dispositivos de comunicación no funcionaban correctamente y que la investigación debía avanzar para esclarecer los detalles de la afirmación de su representado.

"Mi representado me comenta que, al parecer, no estaban funcionando los artefactos que corresponden para estos efectos, que son los radiotransmisores, y por lo tanto, se tenían que comunicar por teléfono y entiendo que no habría funcionado de la mejor forma, pero esto no acarrea responsabilidad para mi representado, que no tuvo culpa alguna en estos lamentables hechos", afirmó en una entrevista con TVN.

PURANOTICIA