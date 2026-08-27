Amplían detención de imputado por fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez en Providencia

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta este viernes la detención del ciudadano chileno de 53 años, Ignacio Palma, imputado por su presunta responsabilidad en el atropello que causó la muerte de la cineasta Paz Ramírez el domingo pasado en la comuna de Providencia.

Tras el atropello ocurrido en Andrés Bello con Manuel Montt, el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a la autoridad. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde a las 19:17 horas se confirmó su fallecimiento.

En la audiencia de control de detención de esta tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que se encuentra pendiente un informe de la SIAT de Carabineros para completar los antecedentes que permitan realizar la formalización.

Palma fue detenido en calle Merced, en la comuna de Santiago. Durante el procedimiento fueron incautados un vehículo, además de un teléfono celular. El imputado registra, además, antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad.

Paz Ramírez era cineasta, productora, directora y guionista. También era conocida por ser media hermana de las actrices Ángela y María José Prieto, quienes concurrieron al tribunal.

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