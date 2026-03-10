Comisión de Vivienda del Senado rechazó "ajuste unilateral" al Programa Habitacional 2026

La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado manifestó su "más enérgico rechazo" al ajuste unilateral del Programa Habitacional 2026 que fue dado a conocer por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, mediante un oficio recibido en febrero.

El texto, suscrito por las y los senadores integrantes de la Comisión, Juan Ignacio Latorre, David Sandoval Plaza, Fidel Espinoza, María José Gatica y Yasna Provoste, señala que "el documento firmado por el propio ministro establece una rebaja concordada con el ministro de vivienda de 20.413 unidades del Subsidio DS49 —el Fondo Solidario de Elección de Vivienda destinado a las familias más vulnerables del país— equivalente a UF 23.703.696".

"A esto se suma la reducción de 2.087 unidades del Subsidio DS01. Se trata de una decisión de enorme impacto social, adoptada administrativamente, sin debate parlamentario y sin consulta a las familias organizadas que esperan estos beneficios", indicaron.

Asimismo, argumentó que el documento entregado por Hacienda "llama un "ajuste gradual" es, en la práctica, dejar a más de 20 mil familias chilenas sin la posibilidad de acceder a una vivienda en 2026".

"Resulta igualmente inadmisible que frente a una decisión de esta magnitud, ni el ministro de Hacienda ni el ministro de Vivienda y Urbanismo hayan concurrido a esta Comisión a dar explicaciones. El Parlamento no puede ser informado por oficio de medidas que afectan el derecho a la vivienda de miles de personas", añadieron.

La Comisión solicitó "la presencia urgente de los nuevos ministros de Hacienda y Vivienda que asumirán el 11 de marzo de 2026 ante esta instancia para analizar esta decisión y la restitución inmediata de los cupos del DS49 comprometidos en la Ley de Presupuestos 2026".

Los senadores recalcaron que "la vivienda no es un ítem prescindible del presupuesto. Es el derecho más concreto y cotidiano que tiene una familia. Esta Comisión lo defenderá con toda la fuerza institucional que le corresponde".

PURANOTICIA