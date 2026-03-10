Cambio de mando: DGAC prohíbe el vuelo de drones en diversos puntos de las regiones de Valparaíso y Metropolitana

En el marco del cambio de mando presidencial, donde se producirá el traspaso de la banda presidencial desde el actual mandatario, Gabriel Boric, al Presidente electo José Antonio Kast, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicó mediante el sistema informático IFIS (Internet Light Información Sistema) la orden que determina "Zonas Prohibidas Temporales de Vuelo para Aeronaves No Tripuladas RPAS", en diversos puntos, con exclusión de estas prohibiciones conforme al código aeronáutico las aeronaves policiales y militares.

PROHIBICIÓN DE VUELOS DRONES

Palacio Cousiño: Desde el suelo hasta los 1000 ft agl. en un radio de 1 milla náutica, desde las 00:00 local del día 10.03.2026, hasta las 23:59 utc del 10.03.2026. Sector Alto Jahuel, Viña Santa Rita, en Buin: Desde el suelo hasta los 1000 ft agl. en un radio de 1 milla náutica, desde las 00:00 hrs. del dia 10.03.2026, hasta las 23:59 local del 10.03.2026. Congreso Nacional, Valparaíso: Desde el suelo hasta los 10.000 ft agl. en un radio de 05 millas náuticas, desde las 09:00 local del dia 11.03.2026, hasta las 16:00 local del 11.03.2026. Liceo Augusto Dhalmar, Ñuñoa: Desde el suelo hasta los 1000 ft agl. en un radio de 1 milla náutica, desde las 00:00 hrs. del dia 10.03.2026, hasta las 23:59 local del 10.03.2026. Cerro Santa Lucia, Santiago: Desde el suelo hasta los 1000 ft agl. en un radio de 02 millas náuticas, desde las 00:00 hrs. del dia 10.03.2026, hasta las 23:59 local del 10.03.2026. Para todos los efectos se hace presente que la Escuela de Carabineros, ubicada en la comuna de Providencia, el Cerro Castillo, en la ciudad de Valparaíso y el área primaria de seguridad del Palacio de La Moneda, mantienen durante todo el año la condición de zona prohibida establecida (Zona P, AIP Chile Vol l) para la operación de aeronaves remotante pilotadas.

Cabe señalar que estas restricciones aplican a todo tipo de aeronaves, sin importar su peso, y todas estas zonas de prohibición estarán protegidas por inhibidores de drones.

Finalmente, se solicitó a todos los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, dar estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la DGAC, con el objetivo de mantener la seguridad de la ceremonia y un trabajo colaborativo que converja en una jornada cívica a la altura de las tradiciones republicanas de nuestro país.

