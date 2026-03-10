Cambio de mando: DGAC prohíbe el vuelo de drones en diversos puntos de las regiones de Valparaíso y Metropolitana

Estas restricciones aplican a todo tipo de aeronaves, sin importar su peso, y todas estas zonas de prohibición estarán protegidas por inhibidores de drones.
En el marco del cambio de mando presidencial, donde se producirá el traspaso de la banda presidencial desde el actual mandatario, Gabriel Boric, al Presidente electo José Antonio Kast, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicó mediante el sistema informático IFIS (Internet Light Información Sistema) la orden que determina "Zonas Prohibidas Temporales de Vuelo para Aeronaves No Tripuladas RPAS", en diversos puntos, con exclusión de estas prohibiciones conforme al código aeronáutico las aeronaves policiales y militares.
Finalmente, se solicitó a todos los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, dar estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la DGAC, con el objetivo de mantener la seguridad de la ceremonia y un trabajo colaborativo que converja en una jornada cívica a la altura de las tradiciones republicanas de nuestro país.
PURANOTICIA