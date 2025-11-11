Amigos de Eduardo Cruz-Coke piden que su cuerpo no sea entregado a su hermana Trinidad: "No le quiten su último deseo"

A través de redes sociales, amigos y cercanos a Eduardo Cruz-Coke solicitaron que el cuerpo del asesinado fotógrafo no sea entregado a su hermana Trinidad Cruz-Coke, que podría reclamarlo, pese a estar siendo investigada en la causa.

A través de una declaración pública divulgada por Instagram, el grupo mostró su "extrema preocupación" ante el escenario que los restos de la víctima queden en poder de, justamente, una de las imputadas en el caso.

Los amigos de Eduardo Cruz-Coke sostuvieron que el cineasta dijo más de una vez que su última voluntad era ser enterrado junto a sus hijos.

Quienes firmaron la misiva expresaron que la exesposa del cineasta, madre de los adolescentes, hoy siente "angustia, sin poder hacer legalmente nada".

"Si ya les arrebataron la vida, por favor que no le quiten su último deseo de permanecer juntos", agregaron en la carta, donde apelan "a la cordura y a la humanidad" de Trinidad Cruz-Coke.

"Eduardo se merece una despedida en un lugar digno, en el lugar que él eligió, junto a la gente que lo quiso", añadieron los firmantes, que advirtieron que la posibilidad de cremación de sus restos atenta contra la indagatoria policial.

Cabe recordar que el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios mantiene una investigación sobre Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke y esposo de Trinidad, y sobre la propia hermana de la víctima.

PURANOTICIA