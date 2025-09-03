Amenazas a alcaide de Talagante: Detienen a tres personas, una de ellas familiar de un reo

Tres personas fueron detenidas por Carabineros y formalizadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente tras ser acusadas de amenazar de muerte al alcaide de la cárcel de Talagante. El incidente ocurrió el 29 de agosto, cuando desconocidos arrojaron una corona de flores con municiones y un mensaje de intimidación al interior del recinto.

Según los antecedentes, uno de los detenidos sería el conductor del vehículo utilizado, otro es familiar de un interno del penal de Talagante y el tercero habría participado directamente en la intimidación. Los tres pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Talagante, donde se determinará el motivo y el vínculo de las amenazas.

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) manifestó su rechazo a las amenazas y precisó que los hechos ocurrieron tras la reciente designación del alcaide. La ANOP subrayó que es necesario dar con los responsables intelectuales de la amenaza y emplazó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón.

El caso de Talagante se suma a un hecho similar ocurrido el 5 de abril en Cauquenes, donde se registró un ataque contra un comandante de Gendarmería. En esa ocasión, desconocidos dispararon contra su vivienda y también dejaron una corona de flores con amenazas. La policía logró detener a tres ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua y se reveló que la información personal del funcionario provino de colegas de la cárcel de Santiago 1.

