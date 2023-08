Amarillos por Chile eligió al diputado Andrés Jouannet como nuevo presidente del partido tras renuncia de Sergio Micco

La directiva de Amarillos por Chile anunció este miércoles mediante un comunicado que el diputado Andrés Jouannet se convirtió en el nuevo presidente del partido tras decisión unánime de sus miembros.

Esto se produjo tras la renuncia de Sergio Micco al cargo, al tener diferencias con otros dirigentes del partido.

En sus primeras declaraciones como presidente, Jouannet señaló a Emol que "queremos ser un partido nacional con vocación de mayoría. Esto no va a ser de la noche a la mañana, Amarillos no nació para morir".

Añadió que "esta crisis a nosotros nos ha fortalecido, porque en otro contexto una crisis como ésta hubiera casi desarmado a un partido. No, salimos bien fortalecidos, fraternalmente, hoy no hay temas pendientes y eso es lo bueno".

Por su parte, Micco expresó en una carta que "estos días he constatado que ya no cuento con la confianza de muchos dirigentes del partido, quienes me pidieron que asumiera esta desafiante y hermosa tarea".

Sobre la salida del ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la colectividad agradeció su trabajo y "su genuino compromiso como presidente durante el tiempo que le tocó liderar este proyecto".

Además, Amarillos por Chile agradeció "el valioso aporte" de Sergio Solís, quien la semana pasada dio un paso al costado a cargo de la secretario general.

"Aún cuando ha sido una situación difícil para nuestro naciente partido, valoramos la actitud tanto de Sergio Micco como de Sergio Solís, quienes prefirieron dar un paso al costado por el bien del partido", indicaron.

“El nacimiento es un proceso complejo, lleno de temores. No esperábamos que fuera diferente en Amarillos por Chile, en especial cuando aquí convergen tantas miradas y tantos sentires diferentes. Pero lo que tenemos claro es que nuestro compromiso es con Chile, su democracia, su gente y con las reformas que el país se merece", finalizaron en el comunicado.

