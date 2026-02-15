Amarillos por Chile acata disolución legal y asegura que sus ideales seguirán vigentes

El partido Amarillos por Chile confirmó que acatará la resolución del Servicio Electoral que ordena su disolución legal, luego de no alcanzar los mínimos de votación o representación parlamentaria exigidos por la ley para mantener su existencia como colectividad política.

La decisión fue informada mediante una declaración pública, en la que la directiva nacional precisó que el partido “dejará oficialmente de existir el próximo 4 de marzo”. No obstante, remarcaron que el cierre formal no implica el fin de su proyecto. “No desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos”, señalaron.

En el texto, la colectividad recordó su origen en el contexto del proceso constitucional iniciado en 2022, destacando su rol en el rechazo al proyecto de Constitución, su posterior conformación como movimiento y finalmente su constitución como partido político en 2023.

Asimismo, Amarillos subrayó su participación en los procesos electorales regionales y municipales de 2024, en las elecciones parlamentarias de 2025 y el respaldo entregado a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Según indicaron, en cada instancia sus militantes actuaron con “fidelidad a las convicciones que nos unen”.

Finalmente, la colectividad aseguró que su acción política continuará bajo otras formas de organización, enfatizando que esta etapa marca un nuevo comienzo. “No cerramos una historia: iniciamos una nueva etapa”, afirmaron, reiterando su compromiso con una política de acuerdos, libertad con responsabilidad y vocación por el bien común.

PURANOTICIA