Alza del precio de los combustibles da fuerte golpe al Gobierno: aprobación de Kast cae al 42% y desaprobación sube al 48%

El pasado 13 de marzo, dos días después de que José Antonio Kast asumiera la Presidencia, una encuesta de Panel Ciudadano-UDD mostró que el 59% aprobaba el inicio del Gobierno, mientras el 18% lo rechazaba. Del porcentaje restante, 18% no aprobaba ni desaprobaba y el 5% decía “no saber”.

Sin embargo, otra encuesta Panel Ciudadano-UDD efectuada este martes 24 —entre las 14:00 y las 18:00 horas, a 1.044 personas— arrojó un notorio cambio: la aprobación bajó al 42% y la desaprobación subió al 48%. El estudio se realizó un día después de que se diera a conocer el alza de $370 en la bencina y $580 en el diésel.

En el caso del Gobierno anterior, la desaprobación también superó a la aprobación de manera temprana. Según Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano-UDD, esta medición registró este fenómeno en la primera semana de abril de 2022, a poco menos de un mes de haber asumido Gabriel Boric.

El mismo estudio, sin embargo, es menos severo respecto de algunas medidas tomadas por Kast. En el caso de la decisión de retirar el respaldo a Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de la ONU, el 47% respalda la definición, mientras que el 41% está en desacuerdo.

En cuanto a las medidas de mitigación anunciadas por La Moneda por el aumento del precio del combustible, el 62% dice estar al tanto y la gran mayoría las comparte. Así, el 85% está de acuerdo con bajar el precio de la parafina a los niveles de febrero; el 83%, con congelar las tarifas del transporte público del Sistema Red en Santiago, y el 81% valora destinar recursos para contener el alza en regiones.

Por otra parte, el 49% apoya la subvención a los taxis y el 57%, la eliminación del beneficio tributario al combustible para empresas que no son de transporte. Las dos primeras (26% cada una) y la última medida (21%) son las consideradas como más importantes.

Por otro lado, el 54% culpa del alza del combustible al aumento mundial del precio del petróleo por la guerra en Irán, mientras que el 43% responsabiliza al Gobierno.

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