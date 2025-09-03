Alza de homicidios en cárceles de Chile: Asesinatos subieron un 36% a nivel nacional

La violencia en las cárceles chilenas se disparó durante 2024, con un aumento del 36% en los homicidios. Según un reporte anual del Ministerio Público, los asesinatos subieron de 36 en 2023 a 49 el año pasado.

El alza más significativa se registró en la Región Metropolitana, donde los crímenes en recintos penales se incrementaron un 150%, pasando de 8 a 20 casos.

El exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, atribuye el aumento al rápido crecimiento de la población penal, que subió un 10,6% en un año.

Según Toledo, el hacinamiento intensifica la "competencia por espacio y bienes básicos", transformando las cárceles en ambientes de mayor violencia.

La situación representa un gran desafío para las autoridades, ya que el alza de la violencia en los recintos penitenciarios es un reflejo del poder que han ganado las bandas criminales dentro de las cárceles.

PURANOTICIA