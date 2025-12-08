Álvaro Elizalde acusa a Kast de difundir información falsa y tensionar el debate público

En medio de un clima político marcado por las tensiones de la campaña presidencial, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a apuntar sus críticas hacia el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusándolo de difundir información falsa y contribuir a un escenario de desinformación en el debate público.

El jefe de gabinete respondió así a los cuestionamientos lanzados por el candidato opositor hacia el Gobierno y hacia el Presidente Gabriel Boric, y llamó a elevar el estándar del intercambio político. “El debate debe realizarse sobre la base de hechos, no de falsedades”, afirmó, subrayando que las cifras oficiales “dan cuenta de que hoy el país está mejor que hace tres años y medio”.

En su defensa del desempeño económico, Elizalde destacó el crecimiento por encima del potencial estimado por el Banco Central, la reducción sostenida de la inflación y el avance en la consolidación fiscal. Según dijo, “hubo una proyección de déficit mayor el primer año de gobierno y, gracias a políticas responsables, se logró balancear”, apuntando a una gestión que —según él— ha ido corrigiendo los efectos de la crisis económica heredada.

El ministro también profundizó en sus críticas a declaraciones del diputado republicano José Carlos Meza, quien planteó la posibilidad de conmutar penas incluso a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. “Es muy grave la propuesta de liberar a quienes cometen delitos sexuales contra niños”, afirmó.

A ello agregó que la idea no se limita a opiniones personales, sino que también se expresa en un proyecto de ley impulsado en el Senado por sectores de la oposición. Según explicó, esa iniciativa “permitirá que violadores, abusadores de menores, homicidas y autores de delitos graves salgan en libertad a los 70 años sin cumplir la totalidad de sus condenas”.

En ese marco, Elizalde enfatizó que una norma así representaría “una señal de impunidad inaceptable” y citó ejemplos emblemáticos. “Significaría, por ejemplo, que casos como el de María del Pilar Pérez o el psicópata de Alto Hospicio enfrenten libertad anticipada. Eso no lo podemos permitir”, remarcó.