Álvaro Díaz celebra éxito de 31 minutos en Tiny Desk y expansión internacional del proyecto

Para Álvaro Díaz, creador de 31 minutos y voz de Juan Carlos Bodoque, 2025 fue un año que confirmó la vigencia y expansión del proyecto. Uno de los hitos más destacados fue la presentación de 31 minutos en el Tiny Desk, que supera 14 millones de visualizaciones en YouTube y se convirtió en un momento imborrable para el público y para los propios creadores.

La participación en el Tiny Desk implicó un desafío creativo importante, al tener que condensar más de dos décadas de historia en apenas veinte minutos. Díaz explicó que fue necesario seleccionar cuidadosamente qué mostrar y qué dejar fuera, destacando que la imagen final reflejó la vitalidad y la esencia de todo lo que representa 31 minutos.

Además del Tiny Desk, Díaz destacó otros proyectos relevantes, como el estreno de la película “Calurosa Navidad” en Amazon Prime Video, la itinerancia del Museo 31 por México y las presentaciones del espectáculo “Radio Guaripolo”, lo que permitió alcanzar nuevos públicos en Latinoamérica y abrir oportunidades para proyectos más ambiciosos.

Más allá de 31 minutos, Díaz compartió experiencias culturales que marcaron su año, resaltando el documental de Martin Scorsese en Apple+ como una referencia de ética artística y perseverancia. Para él, la disciplina y la capacidad de continuar tras un fracaso son elementos clave para generar obras significativas.

De cara al futuro, el creador aseguró que su objetivo es mantener los estándares alcanzados y seguir creciendo creativamente, generando nuevas ideas que estén a la altura de los logros de 31 minutos, en lugar de limitarse a aprovechar el éxito logrado.

