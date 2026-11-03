Alvarado desdramatiza declaración de RN y la califica como "una expresión legítima de una voluntad de colaborar"

El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, se refirió a la declaración de Renovación Nacional, donde se criticaba "la conducción política del Gobierno" tras la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Al respecto, señaló que "en la actividad política es fundamental establecer los mejores mecanismos de conversación, de diálogo y de resolución de conflictos. Por lo tanto, es una expresión legítima de una voluntad de colaborar y contribuir a ese mejor diálogo".

La autoridad mencionó que "en los últimos días, independientemente de la carta, hemos tenido muchas reuniones con dirigentes políticos, con integrantes del parlamento, para escuchar sus opiniones en momentos que son complejos y son difíciles".

Asimismo, planteó que "en la política es habitual emitir juicios y esos juicios se emiten públicamente. En la medida que en la omisión de esos juicios no se falte el respeto y se comunique una expresión de voluntad, está bien hecho, a mi juicio".

"Ahora, indudablemente que esas expresiones de carácter público nosotros las seguimos trabajando y conversando, obviamente en reuniones internas con ellos", añadió.

Alvarado recalcó que la declaración de RN es "un acuerdo de la comisión política de un partido que decide comunicar una conclusión de una conversación interna de un partido. Y ese partido tiene el derecho legítimo de comunicar esa decisión públicamente".

"Por lo tanto, no se trata de algo que no sea bien recibido por el Gobierno. Al contrario, de esos documentos recogemos de qué manera podemos seguir trabajando de mejor forma", sentenció.

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