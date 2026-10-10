Aluvión en Las Condes: Senapred confirma 384 damnificados y 56 casas destruidas

Las consecuencias del aluvión que afectó a Las Condes continúan evidenciándose en distintos sectores de la comuna, donde cientos de familias enfrentan daños en sus viviendas y equipos de emergencia mantienen un amplio despliegue para recuperar las zonas impactadas por el ingreso de agua y barro.

Un nuevo balance entregado por la Dirección Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que la emergencia registrada el jueves 8 de octubre dejó 384 personas damnificadas, 1.000 evacuadas y seis lesionadas.

La cifra de damnificados corresponde a una estimación realizada a partir de las viviendas que presentan daños mayores o que resultaron completamente destruidas.

El organismo también informó que 1.200 personas fueron rescatadas desde vehículos, inmuebles habitacionales, estaciones de servicio y otras instalaciones de la comuna.

Pese a la magnitud de la emergencia, el reporte no registra personas fallecidas, desaparecidas ni aisladas.

Respecto de las afectaciones habitacionales, Senapred detalló que 56 viviendas quedaron destruidas, mientras que otras 40 presentan daños mayores y 1.960 registran daños menores.

En total, el catastro considera 2.056 inmuebles habitacionales con distintos niveles de afectación.

Entre los sectores impactados se encuentran Camino El Alba al norte, Quebrada Honda Sur, General Blanche y Vital Apoquindo, además de zonas cercanas a la interfaz cordillerana de Las Condes.

El ingreso de agua y barro a estos sectores provocó importantes daños materiales, lo que mantiene las labores de despeje, limpieza y recuperación.

ALERTAS VIGENTES Y ZONA DE CATÁSTROFE

Ante las condiciones de riesgo, Senapred mantiene la Alerta Roja por remoción en masa para diez comunas de la Región Metropolitana.

La medida, vigente desde el 8 de octubre, comprende San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Asimismo, continúa activa la Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, decretada el 6 de octubre.

A estas medidas se suma la declaración de Zona de Catástrofe para Las Condes, establecida desde el jueves 8 de octubre y que se mantendrá mientras las condiciones de la emergencia así lo requieran.

Las disposiciones buscan facilitar la coordinación de los organismos involucrados en la respuesta y recuperación de las áreas afectadas.

AMPLIO DESPLIEGUE DE EQUIPOS Y VOLUNTARIOS

Las tareas de emergencia han requerido la participación de distintas instituciones públicas, organismos de respuesta y voluntarios, que trabajan en el despeje de calles, retiro de material y apoyo a las personas afectadas.

Bomberos mantiene un contingente de 150 personas y 14 maquinarias, mientras que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha dispuesto 38 equipos para apoyar las labores en terreno.

Por su parte, el Ejército de Chile desplegó 170 efectivos del Regimiento de Policía Militar, además de 11 carros MOWA destinados a las operaciones de apoyo.

La Policía de Investigaciones (PDI) también informó la participación de 120 funcionarios y 40 vehículos durante la jornada.

A nivel comunal, la Municipalidad de Las Condes registró 900 voluntarios empadronados y acreditados para colaborar en las tareas de recuperación.

En paralelo, la Seremi de Salud mantiene coordinaciones para implementar puntos móviles de vacunación contra la hepatitis y el tétanos, destinados tanto a los equipos que participan en las labores de emergencia como a los vecinos de los sectores afectados.

Mientras avanzan los trabajos de recuperación, las autoridades mantienen las medidas preventivas y el monitoreo de las condiciones en la zona, con el objetivo de atender las necesidades de las familias damnificadas y reducir los riesgos asociados a la emergencia.

PURANOTICIA