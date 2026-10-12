Aluvión en Las Condes: 21 colegios suspenden clases y universidades operan online

Las consecuencias del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo continúan alterando el funcionamiento de establecimientos educacionales en el sector oriente de Santiago. Para este martes, un total de 21 colegios y jardines infantiles de Las Condes suspenderán sus clases, mientras que dos universidades mantendrán sus actividades académicas de manera remota.

La decisión fue confirmada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región Metropolitana, en medio de los trabajos de recuperación que se desarrollan en las zonas afectadas por la emergencia.

Según informó la autoridad, la suspensión comprende 12 colegios y nueve jardines infantiles, con el objetivo de facilitar las labores de limpieza, retiro de barro y remoción de escombros, además de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios.

LOS 21 ESTABLECIMIENTOS QUE SUSPENDERÁN SUS CLASES

La Seremi de Educación Metropolitana detalló que nueve jardines infantiles de la comuna de Las Condes no realizarán clases durante este martes 13 de octubre. Se trata de Ganbaru, Bambú, Waldorf Gabriela Mistral, El Otoñal, Montessori Rayhue IV, General Blanche, El Alba, Runningbrook y Greenery House.

A ellos se suman 12 establecimientos escolares que también suspenderán sus actividades durante la jornada: Colegio San Francisco del Alba, Scuola Italiana Vittorio Montiglio, Colegio San Francisco de Asís, Colegio Wenlock, Colegio Redland, Colegio Cordillera de Las Condes, Colegio William Kilpatrick, Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes, Colegio Cumbres, Colegio Nuestra Señora del Loreto, Colegio Virgen de Pompeya y Colegio San Nicolás de Myra.

La suspensión responde a la necesidad de mantener despejadas las áreas donde continúan las labores posteriores al aluvión y reducir los riesgos asociados al desplazamiento de las comunidades educativas.

Por ahora, la información entregada corresponde a la jornada del martes 13 de octubre, sin que se haya anunciado una extensión general de la medida para los días siguientes.

UNIVERSIDADES MANTENDRÁN ACTIVIDADES EN MODALIDAD REMOTA

En el ámbito de la educación superior, la Universidad de los Andes confirmó que continuará desarrollando sus clases de manera online durante este martes, mientras se ejecutan los trabajos de recuperación en San Carlos de Apoquindo.

La institución explicó que mantiene coordinación permanente con el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Las Condes, Carabineros y otras autoridades para colaborar con las acciones posteriores a la emergencia.

Asimismo, precisó que la decisión de volver a las actividades presenciales dependerá de las condiciones de seguridad existentes en el sector.

“Evaluaremos diariamente las condiciones del entorno y comunicaremos oportunamente, a través de los canales oficiales de la Universidad, cuándo estén garantizadas las condiciones necesarias para retomar las actividades académicas presenciales”, señaló la casa de estudios.

Por su parte, la Universidad del Desarrollo (UDD) informó que todas las actividades académicas y administrativas de su Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy se realizarán de forma remota durante la jornada del martes.

La determinación busca contribuir al desarrollo de las labores de limpieza y retiro de escombros que continúan en el sector. No obstante, la institución aclaró que sus instalaciones permanecerán disponibles para quienes necesiten acudir presencialmente.

“El campus estará abierto para quienes requieran asistir”, indicó la universidad.

Además, la UDD solicitó a estudiantes, académicos y funcionarios mantenerse atentos a las indicaciones de sus respectivas facultades y carreras, así como a las comunicaciones difundidas mediante sus canales institucionales.

En tanto, hasta el momento de la información entregada, Duoc UC no había confirmado oficialmente cómo se desarrollarían las actividades académicas de su sede San Carlos de Apoquindo durante este martes.

Las decisiones adoptadas por los establecimientos educacionales y las universidades forman parte de las medidas preventivas implementadas mientras continúan los trabajos de recuperación tras el aluvión.

PURANOTICIA