Alumnos del Liceo de Aplicación en Santiago depusieron su toma tras diálogo con autoridades

Apenas unas horas alcanzó a durar la ocupación del Liceo de Aplicación en Santiago. La medida de presión, impulsada por el centro de alumnos como forma de protesta ante el avance en el Congreso del proyecto de ley "Escuelas Protegidas", llegó a su fin luego de que los manifestantes resolvieran devolver el recinto educativo gracias a una mesa de diálogo con autoridades regionales.

El cese de la movilización se concretó tras la intervención directa en el lugar del delegado presidencial, Germán Codina, y de la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales. Las gestiones de ambas autoridades permitieron alcanzar un consenso que destrabó el conflicto, en un procedimiento que concluyó de manera pacífica y sin personas detenidas.

Respecto a las tratativas con los secundarios, el representante del Ejecutivo destacó la disposición mostrada durante la cita. "La conversación con los estudiantes fue en un muy buen tono. He concurrido junto a la directora del SLEP, también había docentes que nos acompañaron en el recorrido. Nos reunimos con el centro de estudiantes, con la Seremi de Educación y acaba también de concurrir el Seremi de Seguridad. Lo que hemos hecho es no solamente un recorrido, sino sobre todo escucharnos", detalló Codina.

En esa misma línea, la autoridad regional profundizó sobre las demandas del alumnado y la metodología de sus protestas. "Sabemos que hay un clamor histórico y es el de recuperar la educación pública. Lo único que le pedimos a esos estudiantes, que muchas veces hay personas que tratan de manipular sus sueños, es que entiendan que sólo a través del diálogo, y no de las tomas, vamos a lograr construir una mejor educación pública", enfatizó.

Además, el delegado presidencial aprovechó la instancia para enviar un duro mensaje frente a la influencia de terceros en este tipo de manifestaciones: "Hay que hacer un llamado a que quienes manipulan e instrumentalizan muchas veces los conflictos en el ámbito de la educación, hay que desenmascararlos. Lo que están haciendo es destruyendo un espacio que tiene que ser armónico, es un hogar para los estudiantes".

Desde la vereda de la administración educacional, la titular del SLEP Santiago Centro abordó el origen del conflicto, es decir, la iniciativa legal que actualmente se debate en el Parlamento. "Estamos mandatados a implementar las políticas públicas. Esto hoy día está en discusión y dependiendo de cómo avance es cómo también se va a aplicar en cada comunidad educativa", explicó Paulina Retamales.

Para complementar su postura sobre la normativa, la directora agregó: "Pero ya lo ha comentado antes el delegado: esta es una ley que faculta a los espacios educativos, y desde ahí las conversaciones con las comunidades educativas son fundamentales. Así también lo señala la Ley de Convivencia Escolar".

Al momento de sellarse el acuerdo y proceder con la entrega del edificio, permanecía en el interior del establecimiento un grupo compuesto por diez estudiantes.

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