Cinco estudiantes mantienen tomado el Liceo de Aplicación en Santiago tras aprobación de proyecto "Escuelas Protegidas"

Como una forma de manifestar su rechazo frente al proyecto del Gobierno denominado "Escuelas Protegidas", cinco alumnos mantienen tomando el Liceo de Aplicación en Santiago.

Previamente, se había reportado que aproximadamente 200 escolares buscaron apoderarse de las dependencias. Si bien cerca de las 14:30 horas se concretó la devolución del inmueble a manos del equipo directivo, la situación dio un giro cuando el mencionado quinteto de jóvenes decidió quedarse al interior del establecimiento.

De esta manera, prolongaron la retención del edificio, haciendo caso omiso a lo que fue la intervención efectuada por personal de Carabineros en el transcurso de la mañana.

Con el objetivo de destrabar este conflicto en el recinto educacional, las autoridades ya se encuentran reunidas. En dichas instancias se busca evaluar detalladamente los pasos a seguir y definir las medidas necesarias para dar una solución definitiva al escenario actual.

A través de sus redes sociales, el centro de estudiantes difundió un comunicado para explicar los motivos de la movilización, argumentando textualmente que “el Liceo de Aplicación se encuentra en toma dado a que la ley de revisión de mochilas entre otros fue traspasado al Senado”.

Junto con lo anterior, los representantes del alumnado complementaron su postura añadiendo que “esta es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada”.

(Imagen: Carlos Figueroa / Wikipedia)

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