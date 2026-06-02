"Operación Tokio": cae ejecutivo tras allanamiento a Banco Santander en Santiago por supuestos nexos con el Tren de Aragua

Banco Santander afirmó que está colaborando "plenamente" con las diligencias encabezadas por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), luego del allanamiento realizado del pasado jueves en su sucursal ubicada en la intersección de Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago.

El procedimiento se desarrolla en el marco de una investigación por presunto lavado de activos asociado al Tren de Aragua, organización criminal transnacional que opera en distintos países de la región.

La denominada "Operación Tokio" es liderada por el fiscal regional Metropolitano Sur y jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros. Hasta ahora, la investigación ha derivado en la detención de 15 personas, entre ellas José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de la sucursal intervenida y de nacionalidad venezolana, quien figura como imputado en la causa.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el momento, en la sucursal bancaria se habrían detectado movimientos de dinero hacia Colombia por cerca de 75 mil millones de pesos, recursos que tendrían origen en actividades ilícitas atribuidas al Tren de Aragua en Chile, entre ellas extorsiones y tráfico de drogas.

A través de una declaración pública, Banco Santander abordó el procedimiento realizado por la PDI en sus dependencias.

"Ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía de Investigaciones en una de nuestras sucursales, informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente".

La entidad financiera enfatizó además su compromiso con el cumplimiento normativo y aseguró que adoptará las medidas correspondientes en caso de acreditarse responsabilidades.

"El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", añadió.

Asimismo, la institución explicó que evitará referirse a detalles específicos de la investigación mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

"Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos", concluyó.

PURANOTICIA