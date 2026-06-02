Fiscal Barros por "Operación Tokio": "Es uno de los mayores lavados de dinero en el país"

El fiscal regional Metropolitano Sur y jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, confirmó que la investigación por lavado de activos asociada a una estructura del Tren de Aragua involucra movimientos por más de 78 mil millones de pesos (US$75 millones), una de las cifras más altas detectadas en este tipo de delitos en el país.

La información fue entregada durante una diligencia encabezada por el persecutor en la sucursal del Banco Santander ubicada en la intersección de Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago, la que fue allanada este martes por la Policía de Investigaciones (PDI).

En el marco de la denominada "Operación Tokio", las autoridades confirmaron además la detención de 20 personas, entre ellas José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años que se desempeñaba como ejecutivo en la sucursal intervenida.

Respecto de su presunta participación en la red criminal, Barros precisó que las operaciones investigadas no comprometían directamente a la entidad bancaria.

"El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar", explicó el fiscal.

Barros detalló además la magnitud de los movimientos financieros detectados durante la investigación.

"Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", añadió.

Según los antecedentes reunidos hasta ahora, parte de las operaciones identificadas correspondían a transferencias de capitales hacia Colombia por cerca de 75 mil millones de pesos. Los recursos tendrían su origen en actividades ilícitas desarrolladas por el Tren de Aragua en Chile, entre ellas extorsiones a clubes nocturnos y tráfico de drogas.

La totalidad de los detenidos será puesta a disposición de la justicia durante la tarde de este martes para el respectivo control de detención.

De acuerdo con la información entregada por la PDI, la "Operación Tokio" permitió detectar delitos de asociación criminal, contrabando, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos e infracciones a la Ley 20.000 de drogas.

Asimismo, la investigación logró acreditar la existencia de una estructura del Tren de Aragua dedicada a extorsionar a locatarios del Barrio Bellavista y a productores de eventos, organización que además estaría vinculada al quíntuple homicidio ocurrido en la comuna de Lampa durante 2024.

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